Ilary Blasi | “Matrimonio con Totti aperto? Forse solo per lui…”

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è tornata a parlare. Dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino, la conduttrice ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per promuovere il suo libero “Che stupida”. Neanche un accenno al personal trainer che nelle scorse ore ha parlato di “frequentazione intima” tra i due quando lei era ancora sposata. Innanzitutto,ha raccontato qual è stata la cosa che le ha fatto più male: “Leggere che io sapessi tutto. Addirittura che fossimo una coppia aperta…era una coppia aperta, mada una parte: non la mia”. Quindi puntualizza che quanto ascoltato sul suo conto nel corso degli ultimi due anni non corrisponderebbe al vero: “Sì, che avevo dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto. Ma a quel punto la fantomatica coppia aperta a lui non è più andata bene, si ...

