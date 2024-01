Ilary Blasi | «Io e Totti | non è facile ma non bisogna farsi la guerra»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024), ex moglie di Francesco, ha parlato al Corriere della Sera della fine della storia con l’ex capitano della Roma Dopo il documentario, il libro. Uscirà il 30 gennaio per Mondadori la versione cartacea disulla fine del suo matrimonio con Francesco, Che stupida. Oggi la show-girl è in copertina di 7, il magazine del Corriere della Sera, al quale ha concesso una lunga intervista nella quale manifesta anche l’intenzione di invitare a cena il suo ex marito. FRANCESCO HA LICENZIATO LA TATA DI ISABEL – «Non è stato bello, per niente. Era un riferimento per lei. Anche se le mie amiche mi hanno detto che lo fanno in tanti. Sarà. Io so che ho potuto riassumerla subito proprio perché ho un lavoro». HA ANTICIPATO AL’USCITA DEL LIBRO – ...