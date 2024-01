Ilary Blasi | i tradimenti di Totti ed i suoi presunti amanti | nuovi retroscena sulla fine del matrimonio | parla la conduttrice

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A distanza di poche ore dalle dichiarazioni scottanti di Cristiano Iovino,è intervenuta con una sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha smentito il personal trainer, ribadendo che tra i due ci sarebbe stato solo un caffè ed alcuna “frequentazione intima”. Dichiarazioni fatte senza, tra l’altro, mai citare l’imprenditore, ribadendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

