Ilary Blasi | Cristiano Iovino | «Con lei non solo un caffè | ci vedevamo a casa mia» La nuova Unica verità

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non è stato un ?unico?a mettere in crisi il matrimonio tra Francesco Totti e. La ?? raccontata dalla presentatrice tv nel suo...

Caterina Balivo contro Ilary Blasi : il tutto è avvenuto in diretta tv. Nella puntata de La Volta Buona di giovedì 25 gennaio 2024, la conduttrice ... (tvpertutti)

Colpo di scena nella questione legata alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice romana non avrebbe detto tutta la ... (gossipnews.tv)

Ilary Blasi domenica ritornerà a Verissimo . Un’ Ospitata finalizzata alla promozione del libro Che Stupida! La Mia Verità in cui racconta di nuovo il ... (biccy)

In attesa dell'uscita del suo primo libro, Ilary Blasi torna a Verissimo : ecco quando andrà in onda l'intervista L'articolo Ilary Blasi torna a ... (novella2000)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Anche Vladimir non si esonera dal commentare Ilary e la frequentazione con Cristiano Iovino. Questa storia le sembra una soap opera.Cristiano Iovino, 36 anni, personal trainer di professione, è il presunto amante di Ilary Blasi. La conduttrice racconta di aver preso con lui solo un caffè, mentre il diretto interessato parla di ...Gossip e ancora gossip. Fanno scalpore le dichiarazioni di Cristiano Iovino che, in un'intervista a Il Messaggero, ha fatto sapere che tra lui e Ilary Blasi non c'è stato solo ...