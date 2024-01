Il wrestling è di nuovo parte della “pop culture”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La popriabbraccia il, il nostro caro amato professional, in ogni sua forma. E’ questa l’estrapolazione che quest’oggi azzardo a fare, parlando di un periodo storico a cavallo tra la pandemia ed il ritorno alla normalità. Una vera e propria “nuova era“, con tutti i pezzi di un puzzle che si incastrano perfettamente, senza il minimo errore. Dal ritorno di Edge in WWE in avanti del 2020, passando per il periodo Covid-19, in questo periodo la nostra disciplina ha visto praticamente qualsiasi scenario concretizzarsi, arrivando fino ad oggi a questa settimana epocale, quella di Royal Rumble 2024. Oltre all’attesa per due Risse Reali incertissime, nei giorni scorsi la WWE, la major per eccellenza, ha finalizzato un accordo che ha dell’incredibile con Netflix, cambiando per sempre le carte in tavola. Aprendo ...