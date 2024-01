Il vincitore degli Australian Open è già deciso | maledizione al quadrato

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 26 gennaio 2024), Sinner e Nole stanno ancora giocando, ma l’epilogo dello Slam è già: ecco chi sarà il re di Melbourne. Qualcuno potrebbe crederci, qualcun altro no. Sta di fatto che lo scorso anno, di questi tempi, le coincidenze erano state talmente tante che avevamo finito col crederci davvero, alla possibile esistenza di una sorta di. LaPresse – ilveggente.itPerché tutt’ad un tratto, inspiegabilmente, i tennisti che erano comparsi nella docuserie di Netflix dedicata al tennis erano caduti, l’uno dopo l’altro, sul cemento blu del Melbourne Park. Come in Final Destination, se vogliamo, il loro destino sembrava già irrimediabilmente segnato per il solo fatto di aver preso parte agli episodi di Break Point. Tant’è che a vincere, alla fine, era stato uno dei pochi a non avere avuto alcun interesse per ...