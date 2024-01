Il trapper Baby Gang arrestato di nuovo | disposti gli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lo scorso 15 novembre era stato condannato a 5 anni e due mesi insieme a Simba La Rue per la sparatoria avvenuta nel 2022 nelle vie della movida milanese. Oggi i carabinieri della Compagnia di Lecco hannoMouhib Zaccaria, il: su ordine del gip dovrà stare agli. Un aggravamento della misura dell’obbligo di dimora per le violazioni agli obblighi cui il cantante era sottoposto a Lecco proprio per la sparatoria. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nei pressi di corso Como: Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, alias, avevano sparato e ferito due cittadini senegalesi. Il processo, condotto con rito abbreviato, aveva portato alla ...