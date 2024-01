Il teatro si ribella alle ingiustizie

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un mosaico di voci di donne e di uomini che hanno avuto la forza e il coraggio di resistere alla violenza, all’ingiustizia, alla negazione dei diritti e di riflettere su questo. Un racconto condiviso da cui far emergere il bisogno di pace, singolo e collettivo, che si respira ancora oggi. Un percorso che aiuti a farlo diventare un obiettivo comune. È quanto proporrà lo spettacolo teatrale dal titolo “Conoscere, comprendere, ricordare - Parole per la Pace“, scritto e diretto da Irene Carossia, che verrà portato in scena oggi e domani20.30 (e in replica domenica17) sul palco del Crf, il Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli. Protagoniste della rappresentazione le attrici della Compagnia Stabile Carossia, che guideranno il pubblico in una dimensione che sta al contempo dentro e fuori dal tempo storico, "perché la ...