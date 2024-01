Il team insieme alla campionessa di fioretto è tornato a lavorare al progetto di affiancamento degli altelti paralimpici | una delle massime espressioni della Onlus fondata dall' atleta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Inutile dire quanto, per chi pratica sport a livello agonistico, il più grande sogno da realizzare sia arrivare a partecipare ai Giochi Olimpici e. Un desiderio che accomuna milioni di atleti, compresi i 17 ragazzi e ragazze deldi art4sport, l’Associazionecreata da Bebe Vioai genitori. Ed è così che il movimento fly2, partito ufficialmente nel 2019 con la missione di far conoscere il movimento paralimpico grazie alle storie di giovani eccellenze italiane, accompagnerà questi atleti nel percorso per le Paralimpiadi di Parigi 2024. ...