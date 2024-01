Il sollievo di Netanyahu per la sentenza dell’Aja | «Salvaguardato nostro diritto all’autodifesa» E anche l’Anp è soddisfatta – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È accolta con moderata soddisfazione tanto da Israele quanto dalladella Corte internazionale di Giustizia che ha intimato allo Stato ebraico di mettere in opera misure cautelari per evitare che a Gaza possa avvenire un genocidio. Nonostante le sgrammaticature dell’ala più estremista della sua coalizione – il ministro Itamar Ben Gvir ha accusato subito dopo la lettura delladi antisemitismo la Corte– Benjaminha reagito infatti con toni ben più posati. Ciò che più conta per il premier israeliano è che la Corte Onu non ha ordinato, come previsto da alcuni, a Israele di cessare il fuoco a Gaza. «L’impegno di Israele alinternazionale è incrollabile, così come lo è quello sacro a continuare a difendere ilpopolo. ...