Il sindaco di Terni in tv a “Mattino Cinque” insulta Sara Manfuso | “Brutta come la fame”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Stefano Bandecchi non fa retromarcia sulle frasi sessiste pronunciate durante un Consiglio comunale. Anzi, rincara la dose. Durante la puntata di venerdì 26 gennaio diNews, ildisi scontra con l’opinionista. “Non mi sono pentito per ciò che ho detto – afferma Bandecchi – La mia frase era una frase molto semplice, tanto che molte persone l’hanno capita bene. Io ho detto che, anche l’uomo più animale che esista, dovrebbe fermarsi nel momento che una donna gli dice no”. Il conduttore Francesco Vecchi chiede quindi a Bandecchi cosa intendesse per “uomo normale”: “Una persona che non ha istinti omicidi verso un altro essere umano che gli dice che non gradisce la sua compagnia”. A questo punto interviene...