Il ritorno di Iva Zanicchi a Domenica In | rumors | perché Mara Venier suda freddo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tavola apparecchiata per la prossima puntata diIn, quella di28 gennaio, il regno di, il contenitore pomeridiano in onda su Rai 1 e da anni leader nella sua fascia d'ascolti. Televisori sintonizzati, come sempre, a partire dalle 14. E nel frattempo filtrano le indiscrezioni sulla puntata che sarà, sulle ore di intrattenimento che sono state plasmate. Le anticipazioni vengono rilanciate dal sito specializzato TvBlog, che dà conto di un attesissimoIn: quello di Iva. La vulcanica aquila di Ligonchio ripercorrerà la sua carriera musicale, parlando anche dei suoi Festival di Sanremo, il tutto a ridosso dell'edizione 2024 della kermesse dell'Ariston. Poi la parte più privata, i dolori e le sfide, la battaglia che ...

Acquistando il biglietto sul sito www.uci Cinemas .it o sull’app del Circuito per le proiezioni del film in programma dal 25 al 28 gennaio, gli ... (romadailynews)

A volte ritornano. Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus dimessosi dall'incarico a fine novembre 2022 dopo il caso plusvalenze (che nella scorsa stagione ha portato al cambio dell'intero cda ...L’intervista di Iva Zanicchi a Domenica In sarà a cuore aperto Domenica 28 gennaio nella puntata di Domenica In, alle ore 14.00, Mara Venier avrà modo di ...Il 2024 si presenta come anno di ritocco delle aliquote IVA. In alcuni casi sono aumentate, in altri confermate ...