Il ritorno del trumpismo Ma in effetti | se ne era mai andato?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) New York – Trump tuona vittoria, ma la popolazione è spaccata in due. Da una parte c’è la possibile rivincita dei Repubblicani, che male hanno digerito la sconfitta del 2020, contornata da episodi al limite della legalità, con tanto di denunce di brogli elettorali. Dall’altra i Dem con Biden, la nazione in caduta libera, la sua inadeguatezza al ruolo, le decisioni non prese, uno stato in crisi sotto diversi aspetti, soprattutto sicurezza ed economia. I consensi per il presidente in carica sono ai minimi da quando ha iniziato il suo m. Il 62 per cento degli intervistati considera Biden sfavorevolmente. In questo ultimo periodo sono aumentati gli homeless e i casi di omicidio, nonché di delinquenza nelle città grandi, come New York. Una città che soffre dei tipici problemi della piccola criminalità. Ciò genera insicurezza, specie nei quartieri meno ...