Il Real Madrid è il club più ricco al mondo | in Italia vince la Juve

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilspodesta il Manchester City dal trono deipiù ricchi al: nella stagione 2022-2023 la società guidata da Florentino Perez ha generato ricavi per 831 milioni di euro, superando Manchester City (826 milioni di euro), Paris Saint-Germain (802), Barcellona (800) e Manchester United (746). E' quanto emerge dalla 27esima Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, che ha passato in rassegna i conti dei 20con i maggiori ricavi nel calcio mondiale.Dall'analisi emerge undel pallone ingessato: sono solo tre le new entry nella Football Money League, Eintracht Francoforte, SCC Napoli e Olympique de Marseille, con lene lontanissime e tutte fuori dalla top 10. Lantus resta all'11esimo ...

Era da un po’ che non capitava al Madrid ma finalmente la squadra di Ancelotti ha avuto una settimana tipo per allenarsi e preparare la sfida ... (infobetting)

L'attaccante classe 2000 doveva arrivare nella capitale spagnola nella giornata di lunedì 29 gennaio ma al momento i Colchoneros non hanno ancora definito l'uscita di Correa, uno dei tanti attaccanti ...La partita fra Real Madrid e Olympiacos rimane in equilibrio per ben 2'30" quando Capazzo risponde alla tripla di Walkup del 6-7. Dzanan Musa apre con una tripla e chiude con un canestro ...CALCIOMERCATO - Joselu non convince e ci sono delle partite che neanche Vinicius, Rodrygo e Bellingham riescono a sbloccare. In attesa di Mbappé, Ancelotti ...