Il primo ministro svedese accetta di incontrare Orbán

Gabriel Attal è il nuovo primo ministro francese , nomina to in seguito alle dimissioni di Elisabeth Borne. Entrambi appartengono al partito […] (perizona)

Pita ha criticato l'occasione mancata di competere per la carica di primo ministro nel secondo turno delle votazioni in Parlamento. Non ha ricevuto abbastanza voti dal Senato per assicurarsi la carica ...ha affermato intanto il vice portavoce del Dipartimento di Stato americano Vedant Patel dopo le affermazioni del primo ministro israeliano. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, ...Cambia anche il limite per i mandati ai sindaci dei piccoli Comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato. #cdm #governo #electionday ...