Il precedente beneaugurante | Forlì toccò entrambi i traguardi espugnando il PalaCarnera a dicembre 2022 Aprendo una striscia di 6 successi In palio Coppa Italia e primato | proprio come un anno fa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) C’è un’analogia interessante, chespera sia benaugurante, tra le ultime due trasferte a Udine in regular season. Era l’11: l’Unieuro vinse 81-92 e, in concomitanza con la sconfitta dell’allora capolista Pistoia, agganciò per la prima volta davvero ilinsieme a Cento (i biancorossi avevano infilato tre sconfitte consecutive dalla 6ª all’8ª giornata, allontanandosi dalla vetta). Gli scontri diretti la proiettarono a una leadership virtuale che poi diventò sempre più solida: la mollò per appena una giornata a gennaio, poi la mantenne fino ai playoff. Non solo: vincendo a Udine,si trovò qualificata matematicamente per la faseva della(a differenza di questa stagione, erano previsti i quarti di finale ...