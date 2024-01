Il porno di Taylor Swift generato dall’intelligenza artificiale ha invaso X Ecco come è stata difesa dai fan

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Grazie ai miglioramenti dell’intelligenza, è diventato sempre più semplice creare deepfake con effetti che si sono visti anche nella diffusione della disinformazione online. È quello che è successo in questi giorni, attraverso false immagini sessualmente esplicite egrafiche didiffuse su X (ex Twitter). Nello specifico, una di queste, riporta il New York Times, ha ottenuto 47 milioni di visualizzazioni prima che l’account che l’aveva condivisa venisse oscurato dalla moderazione del social. Secondo 404 Media, i deepfake avrebbero origine da un gruppo Telegram in cui gli utenti condividono immagini esplicite di donne generate. Questo episodio potrebbe spingere le istituzioni a porre dei limiti a livello legislativo, ...