Il Piemonte stana il suo Fleximan | chi è il distruttore di autovelox Bignami | la giustizia fai da te non risolve

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nell’ultimo “colpo” a Villa del Conte, nell’Alta Padovana, per la prima volta era spuntata anche una “rivendicazione”, con tanto di scritta: «sta arrivando». Invece, almeno in, sono i carabinieri di Santa Maria Maggiore (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ad arrivare a lui. Nelle scorse ore infatti è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato di un cinquantenne, accusato di aver sradicato, nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso, due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la strada statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno. Nel frattempo, poi, in Veneto si fa sempre più serrata la caccia allocale: un soggetto – o più persone – che, da maggio, ha abbattuto ben 13disseminati nelle strade della regione. Il...