Il Pd ha deciso che posizione vuole avere su Israele | forse

(Di venerdì 26 gennaio 2024) «Abbiamo fatto un lavorone, la mozione è ottima». Esulta Peppe Provenzano, l’uomo che ha tessuto la mediazione interna sulla mozione parlamentare su un tema così divisivo come la guerra trae Hamas. Il miracolo è stato possibile con una premessa dai toni durissimi versoe con una serie di proposte politiche condivise, dal cessate il fuoco all’idea dei due Stati. Grazie a questo, non diciamo scambio, ma dosaggio tra foga anti-israeliana e proposte concrete, una volta tanto tutte le anime del Partito democratico si sono ritrovate, da Laura Boldrini a Lorenzo Guerini, per dire, tutti soddisfatti. Il problema però è il seguente: come voteranno i deputati dem sulle mozioni degli altri partiti? Per essere più chiari: cosa farà il Partito democratico sulla mozione del solito Giuseppe Conte, che su queste cose gioca come il gatto col topo, ...