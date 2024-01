Il Papa sulle coppie omosessuali | “Si benedicono le persone | non le unioni gay”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Vorrei sottolineare brevemente due cose: la prima è che queste benedizioni, fuori di ogni contesto e forma di carattere liturgico, non esigono una perfezione morale per essere ricevute; la seconda, che quando spontaneamente si avvicina una coppia a chiederle, non si benedice l’unione, ma semplicemente leche insieme ne hanno fatto richiesta. Non l’unione, ma le, naturalmente tenendo conto del contesto, delle sensibilità, dei luoghi in cui si vive e delle modalità più consone per farlo”. Lo ha ribaditoFrancesco ricevendo in udienza i partecipanti alla Plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede, parlando della recente Dichiarazione Fiducia supplicans. “L’intento delle ‘benedizioni pastorali e spontanee’ è quello di mostrare concretamente la vicinanza del Signore e della Chiesa a tutti coloro che, ...