“Il numero uno dell’Ocse | ex ministro in Australia | era azionista occulto di una società di consulenza che faceva affari col governo”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il segretario generaleMathias Cormann, dal 2012 al 2020delle Finanze in, ha tratto “notevoli guadagni” dasegreti con l’uomo che all’epoca era amministratore delegato di PwC. Il tutto va inquadrato nell’ambito di un enorme scandalo legato alla fuga di notizie che ha coinvolto ladia partire dal 2022, quando è emerso che passava alle aziende – a partire da Google – segreti governativi tra cui informazioni riservate su future norme fiscali alla cui scrittura avevano contribuito i suoi analisti. A scriverlo è il giornale indipendenteno The Klaxon, specializzato in inchieste su illeciti e corruzione, che qualche giorno fa ha pubblicato un pezzo intitolato “Milioni di dollari dei ...

Dopo l'ennesima impresa, che gli è valsa la conquista della finale all'Australian Open, battendo non uno sconosciuto ma il numero uno al mondo, Djokovic, l'altoatesino Jannik Sinner si confessa ai ...Un match da ricordare for the ages. Jannik Sinner arriva in finale degli Australian Open battendo Novak Djokovic, chiudendo una striscia di trentatrè vittorie consecutive del serbo e diventando anche ...Sinner emoziona l'Italia e conquista la finale degli Australian Open: se dovesse vincere, il montepremi sarebbe da capogiro ...