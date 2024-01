Il numero di conferimenti utilizzati si vedrà nella bolletta di aprile

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Ildieffettuati dal primo gennaio sarà indicatoprimain emissione e, a partire da, anche sulla app myHera". E sempre ad, una volta approvate le nuove tariffe, "tutta la cittadinanza verrà messa a conoscenza del costo deiaggiuntivi". L’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, risponde così a un’interrogazione del consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, che aveva chiesto lumi su questi e vari altri aspetti della nuova (e contestatissima) Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) in vigore dall’inizio di quest’anno. "Nel momento in cui arriverà lanon c’è modo di controllare e avere consapevolezza delle proprie consegne – protesta però l’esponente del Carroccio –. Non c’è neppure ...

L'assessora all'Ambiente, Elisa Spada, risponde alle critiche sulla nuova Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) affermando che il numero di conferimenti e i costi saranno indicati sulla bolletta e sull ...