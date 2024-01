Il Movimento Internazionale per il  Turismo Gentile premia Martina per il progetto “Extra Urbem”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ildei tre sentieri escursionistici denominato”, che comprende i Tratturi del Bosco, dei Fragni e delle Vigne, voluto dall’Assessore alVincenzo Angelini poco più di un anno fa e realizzato dal Comune diFranca in collaborazione con Cicale di Puglia, ha catturato l’attenzione dell’International Kindness Movement, espressionedi Italiaed ispirazione del Kind Tourism. International Kindness Movement, fondato nel 2020 da Daniel Lumera, biologo naturalista, autore bestseller e punto di riferimentonelle scienze del benessere, e da Immaculata de Vivo, genetista di Harvard e tra i massimi esperti mondiali di epidemiologia molecolare, è una rete mondiale ...

Il movimento Lgbt considerato fuori legge in Russia . Si, avete capito bene. La Corte Suprema russa ha accolto la richiesta del ministero della ... (luce.lanazione)

Il movimento Lgbt considerato fuori legge in Russia . Si, avete capito bene. La Corte Suprema russa ha accolto la richiesta del ... (247.libero)

La Corte suprema di Mosca ha approvato un ulteriore inasprimento della repressione in un Paese nei confronti dei diritti umani. Dopo una breve ... (ilfattoquotidiano)

Il movimento Lgbt considerato fuori legge in Russia . Si, avete capito bene. La Corte Suprema russa ha accolto la richiesta del ministero della ... (luce.lanazione)

Ama lo sport da sempre, Assunta Legnante. Da quando, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, giocare a calcio per strada era un rifugio, una ... (iodonna)

CNDDU - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 18 dicembre , data in cui ricorre la Giornata ... (orizzontescuola)

Media israeliani affermano che ci sarebbe un'intesa di base con Hamas sulla maggior parte dei termini di un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi. Il movimento islamista ...Il movimento islamista palestinese afferma intanto che rispetterebbe un cessate il fuoco a Gaza deciso dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, che oggi si pronuncerà"sulla denuncia del ...Quando a Schlein, Calenda ha detto di non essere d'accordo con lei "sul posizionamento internazionale e sono contrario all ...E' successo con la Lega, il Movimento 5 Stelle, Matteo Renzi e ora con la ...