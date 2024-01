Il miracolo del ' liquido moltiplica soldi'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - Unsoin fialetta in grado di trasferire l'inchiostro delle banconote su fogli di carta. Et voilà: ecco l'infallibile metodo perre ie ritrovarsi a sguazzare in una piscina simile a quella di zio Paperone trasformando la carta straccia in oro. A proporlo due uomini di 41 e 48 anni che si sono presentati a un commerciante di Rivolta d'Adda, vicino a Cremona, vantando dei poteri speciali. Qualcuno in passato ci era cascato ed era finita col duo che si portava via le banconote vere. Non la vittima designata questa volta che li ha incastrati facendoli cogliere con le mani sul denaro dai carabinieri che li hanno denunciati per tentata truffa. Ai militari ha raccontato di essere stato contattato il pomeriggio del 23 gennaio dai due che gli hanno mostrato la 'magia' utilizzando una ...