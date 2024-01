Il ministro Crosetto vuole una legge per reclutare riservisti in caso di guerra

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il Ministero della Difesa sta lavorando a una proposta diche prevede l’introduzione di una Riserva ausiliaria delle forze armate. Lo ha rivelato lo stessodella Difesa, Guido, in un’intervista al Corriere della Sera. “In Italia abbiamo ereditato un assetto delle forze armate frutto dell’illusione di non doversi più difendere da alcun attacco”, ha sottolineato il. “Tutto deve essere trasformato, comprese le regole, anche quelle sui poteri del mio ministero, per dotarci di una capacità efficace di difendere realmente il nostro Paese”. “Molti fingono di non voler capire che senza la difesa non c’è né libera istruzione né libero commercio né democrazia”, ha aggiunto. “Noi non abbiamo un problema di numero, ma per esempio costruire una Riserva nazionale delle forze ...