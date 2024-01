Il ministro Crosetto | «Possiamo prendere il comando della missione contro gli Houthi nel Mar Rosso»

Continua a far discutere la vicenda che coinvolge il generale Vannacci , autore del best seller "Il mondo al contrario", al centro delle polemiche e ... (ilgiornaleditalia)

È il ministro della Difesa il più ricco del governo . Guido Crosetto con 895.588 euro presenti nella sua dichiarazione dei Redditi è in cima alla ... (ilfattoquotidiano)

Tre consigli non richiesti al ministro Crosetto

I consigli non richiesti rimangono quelli più fastidiosi, non fosse altro perché portano con sé una malcelata radice di presunzione, eppure, in ... (iltempo)