Il miglior amico di Totti | “Ha conosciuto Noemi dopo aver scoperto il tradimento di Ilary”

Un ragazzo ha scritto una lettera a Jane O’Gorman, esperta di amore e sentimenti del “Daily Star”, per chiedere un […] (perizona)

Ha sempre amato e frequentato un ragazzo conosciuto ai tempi del college, ma non si è mai fatto vedere con lui per paura della reazione della ... (ilfattoquotidiano)

Haaland - l'amico : 'Messi il migliore nel 2023? È uno scherzo' e cita un film

Altro importante trofeo per Leo Messi, campione del mondo in carica con la sua Argentina che ha vinto il premio come miglior giocatore del 2023 ai ... (247.libero)