Il messaggio di Modi per la festa della Repubblica Jai Hind! Jai Bahrat

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il mio cuore è pieno di orgoglio quando mi guardo indietro e vedo quanto lontano abbiamo viaggiato nonostante le avversità. Il 75° annoè davvero una pietra miliare storica nel viaggionazione in molti. Questa è un’occasione particolarmente festosa, proprio come abbiamo celebrato la grandezza unica e la cultura diversificatanostra nazione durante l’Azadi ka Amrit Mahotsav, quando abbiamo completato 75 anni di indipendenza. Il giornoè un’occasione per ricordare i nostri valori e principi fondamentali. Quando contempliamo alcuni di loro, siamo naturalmente guidati al resto. La democrazia implica diversità di cultura, credenze e pratiche. Celebrare la diversità implica l’uguaglianza, che è sostenuta dalla giustizia. La ...

Ella ha lasciato le ha lasciato un messaggio che sembrava affrontare la questione. «Ha scritto una nota dicendo che mi amava e che non voleva più farci del male», ha detto Sarah Merrill. La mamma, che ...In occasione del Giorno della Memoria per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), riceviamo e pubblichiamo il messaggio del Presidente del ...Le immagini del buongiorno sono un modo molto diffuso per augurare una buona giornata alle persone. Spesso, al mattino, molte persone si scambiano messaggi di buon giorno per iniziare ...