Il mea culpa di Djokovic | Una delle peggiori partite che abbia mai giocato in uno Slam

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - "Voglio congratularmi con Sinner per averuna grande partita, un grande torneo finora. È meritatamente in finale. Credo comunque che questa sia unain un torneo del Grandechemai, almeno per quello che ricordo. Non è una sensazione molto piacevole giocare in questo modo, ma allo stesso allo stesso tempo, però, gli va riconosciuto il merito di aver fatto tutto meglio di me, in ogni aspetto del gioco". Al termine del match di semifinale perso in quattro set contro Sinner, Novakin conferenza stampa fa l'analisi della gara persa nettamente contro il 22enne azzurro. "Ho provato, ho lottato - ha detto il n.1 del mondo - sono riuscito ad alzare il livello un po' nel terzo set, ho salvato un ...