Il Malmö sta facendo una piccola rivoluzione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Del dualismo tra calcio posizionale e calcio relazionale si è parlato molto negli ultimi mesi. Ma se il dibattito tra queste due filosofie a volte è debordato al di fuori di alcuni Paesi, come per esempio in Brasile il cui passaggio dal gioco posizionale di Tite a quello relazionale di Diniz (che nel frattempo ha anche vinto al Libertadores con il suo Fluminense) è diventato una sorta di paradigma generale per discutere dell’argomento, in altri è rimasto nascosto, sotto la cenere, nonostante stia portando alcuni esempi molto interessanti. Tra le proposte migliori di modello relazionale c’è ad esempio ilFF reduce dalla vittoria dell’Allsvenskan, il massimo campionato svedese che si disputa fra aprile e metà novembre. “Di blåe” (cioè: “gli azzurri”) sono così tornati a vincere il campionato (il loro 23° titolo nazionale) dopo un 2022 difficile, che li ha visti ...