Il governatore di Bankitalia Panetta | “Serve un’offerta stabile e regolare di eurobond per rafforzare il ruolo della moneta unica”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il primo nodo che frena lo sviluppo dell’unioneria europea e ilinternazionale dell’euro è “la mancanza di un titolo sovrano privo di rischio emesso a livello europeo”. Parola delBanca d’Italia Fabio, che in un intervento alla conferenza internazionale Ten Years with the Euro organizzata dalla Commissione Europea e dalla banca centrale lettone ha ribadito, come aveva già fatto la scorsa estate, la necessità di un. “Le obbligazioni emesse nell’ambito del programma Next Generation EU“, ha ricordato, “sono un primo, positivo passo in questa direzione. Ma emissioni episodiche non bastano per determinare un punto di svolta: per facilitare lo sviluppounioneria e dei capitali e ...