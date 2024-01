Il giusto mix di sapore e qualità Così hanno vinto lo zampone e la mortadella di Palmieri

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il Salumificio, storica realtà di San Prospero (Modena) tra le più rilevanti nel panorama dei salumi italiani, è stata inserita nella Top Italian Food 2024 di Gambero Rosso, la pubblicazione dedicata ai migliori prodotti delle eccellenze agroalimentari italiane. Ben due i prodotti dell’azienda cheottenuto il riconoscimento:Favola l’Originale e loCorte dei Pico. Gli esperti di Gambero Rossoscelto le referenze dopo approfondita degustazione, decretandone l’indiscussa alta. Giunta alla sua ottava edizione, Top Italian Food raccoglie oltre 2.000 prodotti di eccellenza del made in Italy e consente alle aziende di distinguersi sui mercati nazionali e internazionali. Tradotta in inglese e cinese, la guida gode di ampia diffusione sui ...

Il Salumificio Palmieri, storica realtà di San Prospero (Modena) tra le più rilevanti nel panorama dei salumi italiani, è ...Un mix di farmaci comunemente utilizzato dai medici dei trapianti e già approvato dalla Fda può evitare che i reni di maiale impiantati in un essere umano vengano rigettati. A scoprirlo è stato un tea ...Dopo il grande successo di pubblico e critica “Il Marchese del Grillo“, per la regia di Massimo Romeo Piparo e con il travolgente talento di Max Giusti, arriva a Milano dove sarà in scena al Sistina C ...