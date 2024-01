Il gas chiude in rialzo sopra i 28 euro al MWh ad Amsterdam

Gas naturale ai minimi da agosto in vista di temperature in risalita. Cina lascia a sorpresa i tassi invariati. La Germania finisce in recessione. ... (ilsole24ore)

Chiusura in ribasso per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 151,8 punti, contro i 152,1 segnati in apertura e i 153 della chiusura precedente. In calo di 0,3 punti al 3,81% il ...Il Comune di Vetralla “avrebbe dovuto spiegare la specifica ragione per la quale l’area oggetto dell’istanza, qualificata dal Ptpr come ‘Paesaggio agrario di valore’, debba essere considerata idonea o ...Ha chiuso in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di febbraio hanno guadagnato l'1,06% a 28,08 euro al MWh, dopo essere scesi in giornata a quota 26,96 eur ...