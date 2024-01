Il fronte Oreo | Nessun accordo di beneficenza

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ditrae Chiara Ferragni. A farlo sapere è la stessa società Mondelez Italia, titolare del marchio di biscotti che, tramite una lettera inviata al Codacons e poi diffusa dall’associazione, precisa la propria estraneità all’attività dell’influencer legata a una raccolta fondi per l’emergenza Covid. La collaborazione prevedeva infatti che la Ferragni disegnasse un packaging in limited edition diDouble, in vendita da marzo 2020, e contemporaneamente è stata creata una capsule collection (linea di abbigliamento in edizione limitata ritraente il biscotto), di cui una parte utilizzata come premio del concorso “Libera il tuo stile“ e un’altra venduta direttamente dall’imprenditrice attraverso i propri canali. "A seguito ...