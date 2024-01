Il figlio ha la leucemia | loro lo immergono nell’acqua per guarirlo | muore annegato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In una tragedia che ha scosso la comunità, un bambino di quattro anni, affetto da, è mortonel fiume Gange in India. La famiglia, guidata dalla speranza di un miracolo, aveva intrapreso un lungo viaggio per partecipare a una cerimonia di preghiera nel fiume, ritenuto sacro e capace di guarire malattie. Il piccolo era malato: la tesi dell’acqua salvifica, poi la tragedia Il piccolo, di nome Ravi, è stato immersoda tre adulti, tra cui i suoi genitori e una zia, nella convinzione che ciò avrebbe potuto salvarlo dalla malattia. Secondo quanto riferito, un video diffuso dai media indiani mostra il momento in cui la testa del bambino viene immersa nel fiume. Un tassista presente ha testimoniato che, nonostante la presenza dei genitori e della zia, la situazione è degenerata rapidamente. Alcuni passanti, ...