Il fascino intramontabile dei gladiatori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si sono guadagnati l’immortalità combattendo senza paura, rischiando ogni volta di perdere la vita. Popolano ancora l’immaginario collettivo grazie a film, serie televisive e mostre che li celebrano. L’ultima, ospitata nei sotterranei del Colosseo, diventerà un libro ricco di aneddoti inaspettati. A raccontarli è Claudio Togna, grande conoscitore di storie e leggende romane. Russell Crowe ha 59 anni suonati e decisamente non più il physique du rôle, ma sarà per sempre l’indomito ruggente Massimo Decimo Meridio, per tutti soltanto «Il gladiatore» dell’omonimo film. Kirk Douglas è una delle stelle più luminose della storia del cinema, ma in Spartacus, diretto da quel gigante di Stanley Kubrick, ha brillato ancora di più. E ha lasciato una scia: il kolossal degli anni Sessanta ha ispirato una serie televisiva dal seguito nutrito e le recensioni entusiastiche. Sottotitolo: Sabbia e sangue. ...