Il doppio ex di Lazio-Napoli | Bruno Giordano | il primo “falso nueve”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilex Domenica sera alle 18:00 ilè di scena all’Olimpico di Roma, dove è atteso dalla delicata sfida con la, partita che potrebbe decidere a favore dell’una o dell’altra la conquista del 4° posto, ultimo posto utile per la vitale qualificazione alla prossima Champions League. Il protagonista della rubrica “Ex” non poteva che essere un centravanti che ha ben figurato in entrambe le piazze:alarriva anell’estate del 1985, in unalla ricerca di un campione da affiancare a Maradona., fin dai primi giorni in azzurro, conquista i tifosi partenopei diventando un idolo ...