Il Dolcesole d’Italia | il dolce nazionale autarchico

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Questa è la storia di una tradizione mancata. Di una buona idea finita male. Di un panettone che non ce l’ha fatta. È la storia del: il fu(di lusso). L’idea, o meglio, l’urgenza di inventare unche rappresentasse l’essenza del gusto nostrano,e fascista, scaturì dalla florida mente del rinomato pasticcere Giuseppe Ciocca (1867-1950), all’inizio del 1938. Per quanto ne possiamo sapere, ilfu prodotto almeno fino all’entrata in guerra dell’Italia, nel 1940. Poi, l’oblio. Ma partiamo dall’inizio, partiamo da Giuseppe Ciocca. È considerato un pioniere della pasticceria moderna. Nacque a Treviglio, in provincia di Bergamo, nel 1867, dove frequentò corsi tecnici di ...