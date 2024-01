Il controllo resterà allo Stato Poste | via a un’ulteriore privatizzazione

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Al via l’iter per una ulteroredi. Il governo ha varato ieri in consiglio dei ministri un decreto del presidente del consiglio (Dpcm) per cedere una quota della partecipazione del Tesoro. Si tratta del calcio d’inizio di un processo di cui ora andranno definiti tutti i dettagli: ma una cosa è certa, all’esito dell’operazione lomanterrà ildella società. La mossa arriva a sorpresa in serata, nel comunicato di Palazzo Chigi sul consiglio dei ministri svoltosi in mattinata. "Il consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un provvedimento che regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale diItaliane, tale da mantenere una partecipazione dello ...