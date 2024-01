Il concerto del Trio Bnb stasera in Seminario Con le arie più famose cantate da Massimo Dolfi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È una formazione toscana collaudatissima, nata dall’esperienza di tre musicisti professionisti: ilBNB torna ad allietare il pubblico degli Amici dell’Opera. Questa sera, venerdì 26 gennaio, nell’Aula magna del(ore 21.30) Irene Micheli Amodeo al flauto, Matteo Bartoletti al clarinetto e Filippo Brilli al sax tenore si uniranno al baritonoper una serata all’insegna del belcanto. In programma lepiùda La Traviata, Il Trovatore e Rigoletto di Giuseppe Verdi e da Le Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte di Mozart. La particolarità del gruppo è la ricerca sonora legata a strumenti a fiato che difficilmente si ritrovano insieme in formazioni cameristiche ridotte. A ciò si unisce la versatilità del repertorio, che spazia dalla musica ...

Tempo di lettura: 3 minuti sold out il concerto di Salvatore Accardo a Benevento . Biglietti andati letteralmente a ruba per la fulgida eminenza ... (anteprima24)

Tributo ai Queen, i Radio Gaga tornano a Ceparana con un concerto ad alta intensità emotiva ... nati ufficialmente nell’aprile del 2001, capitanati dal frontman Giorgio Pezzi – carismatico leader e ...Il Trio BNB, composto da Irene Micheli Amodeo, Matteo Bartoletti e Filippo Brilli, si esibirà con il baritono Massimo Dolfi in un concerto di belcanto. La formazione toscana, nota per la sua ricerca ...ANCONA Un nuovo premio assegnato da una giuria composta da sette detenuti del carcere del Barcaglione. Si chiama “La casa in riva al mare” il progetto sostenuto dal Garante ...