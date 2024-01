IL COACH Partita in equilibrio Risultato pesante»

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) PADOVA Scoramento in campo, durante la, nei momenti bui e dopo l’ultimo servizio di Bruno fermato dal nastro. Scoramento anche appena dopo il match nelle parole e nel volto di Francesco Petrella: "Un– le parole del tecnico della Valsa Group – senza ombra di dubbio. Ovviamente non lo volevamo, è giunto dopo un match che si è giocato tutto sul filo dell’, con occasioni che ci siamo procurati e non siamo riusciti a sfruttare. In quei momenti è andato tutto a favore di Padova e non a favore nostro. Adesso è difficile subito dopo lae una sconfitta che ci complica la vita fare analisi, non c’è molto altro da dire". Nemmeno l’ingresso di Tommaso Rinaldi, un giocatore di grande temperamento, è riuscito a scuotere la squadra: "Quando Tommaso è entrato qualcosa si è ...