Il caso Futuridea in una Tesi di Dottorato all’Unisannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Le competenze imprenditoriali per lo sviluppo delle aree interne: il”. Questo è il titolo dellain Organizzazione Aziendale presentata da Luigia Cuozzo, nell’ambito deldi Ricerca in Persona, Mercato, Istituzioni XXXV Ciclo presso l’Università degli Studi del Sannio. Coordinatrice della professoressa Antonella Tartaglia Polcini, tutor dellala professoressa Vincenza Esposito. “Un lavoro – afferma Luigia Cuozzo – che descrive in che modo, una moderna agenzia di servizi connessa alla formazione, alla ricerca e alla consulenza aziendale che opera in un territorio in ritardo di sviluppo possa svolgere un ruolo di propulsore del cambiamento, attingendo a competenze tecnico-professionali, che ...