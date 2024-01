Il caso dei pavoni a Punta Marina | No spostamenti ma dissuasori

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una convivenza pacifica trae umani a. È questo l’obiettivo della convenzione con l’associazione animalista Clama a cui il Comune sta lavorando. Abbandonato ogni progetto di trasferimento dalla località balneare, la proposta dell’associazione è riuscire a trasformare la presenza degli animali in un’attrattiva, arginando allo stesso tempo i disagi e una certa invasività che alcuni residenti denunciano da parte dei. Tutto partendo da un dato fondamentale: gli uccelli in questi anni non sono aumentati e continuano a essere una settantina. "Ci siamo resi conto – spiega Federica Moschini, assessora ai diritti degli animali – che gli esemplari sono sempre gli stessi, probabilmente perché le femmine covano a terra e questo espone le uova ai predatori. Abbiamo pensato allora di accogliere la proposta ...