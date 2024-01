Il capitano Sbaffo suona la carica | Recanatese | oggi serve coraggio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non è "la madre di tutte le partite" considerando che siamo poco più che a metà della stagione, ma ovviamente-Fermana di stasera ha una valenza rilevantissima. Intanto è l’ultimo match con questo infinito mercato di gennaio ancora aperto e gli organici che sono tuttora un cantiere aperto. Le due contendenti, tra l’altro, stanno cercando proprio in queste ore, di "chiudere" con rinforzi che sono assolutamente necessari poi si dovrà pensare, finalmente, solo al campo. Nel frattempo arriva questo derby di antica tradizione, ma forse mai giunto in un momento così critico sia per i giallorossi sia, soprattutto, per i canarini. Abbiamo più volte rimarcato lo sconfortante cammino negli ultimi mesi delle due formazioni con gli ospiti che occupano stabilmente l’ultimo posto della classifica praticamente da fine settembre e soltanto di recente, forse per effetto di ...

Recanatese che cerca la svolta domani in casa nel derby contro la Fermana. La squadra allenata da mister Pagliari non vince da nove partite e, nel frangente, è incappata in sei passi ...Gettando il cuore oltre l’ostacolo, giocando per 50 minuti in inferiorità numerica la Recanatese strappa con le unghie e con i denti un pareggio pesantissimo, tenendo la Juventus Next Gen alle spalle ...SERIE C - I giallorossi, in 10 da fine primo tempo, pareggiano in casa contro la Juve NG di Andrea Verdolini In un periodo in cui tutto congiura contro una Recanatese di ferro strappa un punto dal ...