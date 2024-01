Il Cagliari ricorderà Gigi Riva con una maglia speciale

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Parlare di amore per descrivere il rapporto trae la Sardegna è riduttivo. Perché il legame tra il più grande campione nella storia dele l’isola è qualcosa che va oltre: un affare di cuore e sentimenti che è andato oltre il campo da calcio, facendolo diventare un tutt’uno con un intero popolo che per lui adesso piange come avesse perso un figlio. Ecco, forseera questo, un figlio della Sardegna, terra che ha conosciuto per caso e all’inizio senza neanche volerlo, lui che era cresciuto sì vicino all’acqua, ma a quella del Lago Maggiore, a Leggiuno, in provincia di Varese, dove sua mamma si ritrovava il frigorifero pieno di salumi e formaggi e pensava che suo figlio li avesse rubati. Invece no, li aveva vinti, perché erano i premi per i tornei serali che ...