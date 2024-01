Il Cagliari ci prova ma un gol non basta | il Torino ha la meglio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il, nella serata tutta dedicata al ricordo di Gigi Rivi,a reagire al. Un solo gol però non: la sfida termina 1-2. ATMOSFERA – L’Unipol Domus disi stringe e si colora di rossoblù per onorare Gigi Riva, scomparso solo pochi giorni fa. Lo stadio, che ospitaper il ventiduesimo turno di Serie A, saluta per l’ultima volta il grande campione legatissimo al clubtano. L’inizio del match di campionato è completamente dedicato al celebre attaccante, onorato dal pubblico anche nel corso della partita. In campo, però, le cose si mettono male per la squadra padrone di casa. Al 23? l’ex Inter Raoul Bellanova serve con un cross teso Duvan Zapata, che sul primo palo non sbaglia e porta il ...