Il boia in Alabama | Kenneth Smith giustiziato con l’azoto E' la prima volta negli Usa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilcolpisce in, doveè statocon. E’ lache tale controversa tattica viene usataStati Uniti per una condanna a morte da quando è stata introdotta l’iniezione letale nel 1982.è stato dichiarato morto alle 20.25 locali, dopo che l'esecuzione è stata rimandata di alcune ore per attendere l'esito dell’ultimo appello...

