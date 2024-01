Il 7 ottobre è una raccapricciante replica della Shoah | dice Mattarella per il Giorno della memoria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblichiamo il discorso integrale del presidenteRepubblica Sergioin occasionecelebrazione delal Quirinale. Presenti alla cerimonia anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier Antonio Tajani e i ministri Valditara, Sangiuliano e Piantedosi. A tutti i presenti un saluto, sapendo che sono fortemente coinvolti in questo momento di. "La storiadeportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all’estremo, oltre ogni limite ...