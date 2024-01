Igor | Darya e gli ex amici | tolleranza zero per chi critica Vladimir

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Putin infligge condanne esemplari a dissidenti ed exribelli. Il tribunale di Mosca ha incarceratoGirkin, ultranazionalista russo detto Strelkov, ossia il fuciliere, ex comandante dei separatisti nella regione ucraina di Donetsk. La pena di quattro anni di reclusione è scattata in quanto Strelkov risulterebbe colpevole di incitamento all’estremismo. Lo ha riferito l’agenzia Ria Novosti. Girkin è stato un colonnello dei servizi segreti russi Fsb e ha sostenuto l’operazione militare in Ucraina con veemenza e fanatismo. Tuttavia non ha risparmiato critiche ai vertici militari e allo stesso Putin per la conduzione della guerra. Nel 2022 Girkin si era preso un ergastolo in contumacia da un tribunale olandese perché giudicato tra i colpevoli principali dell’abbattimento, nel 2014, di un aereo malese con 298 persone a ...