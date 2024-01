Ieri in Campania | irpino morto in palestra | truffe e arresti a Caserta e Salerno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, giovedì 25 gennaio 2024. Avellino – Un militare di 29 anni della caserma Magrone di Maddaloni, originario di Taurasi, ha perso i sensi e si è accasciato al suolo mentre si stava allenando nelladi via Napoli. (LEGGI QUI) Benevento – Mesi di maltrattamenti e violenze alla sua compagna che alla fine, dopo averlo perdonato mille volte, si era decisa a chiedere aiuto ai carabin. Per questo è stato condannato a due anni di carcere, Giuseppe Vigone, 51enne di Montesarchio ma residente a Sant’Agata dei Goti, accusato di maltrattamenti e violenza alla convivente, una 47enne di Moiano (LEGGI QUI)– A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, la Guardia di Finanza diha ...

A fare da cornice alla giornata tecnica e divulgativa sulla filiera del kaki in Campania, che si è tenuta ieri 25 gennaio, è stato il magazzino di lavorazione della Op Giotto, ...Grande successo per il primo fashion event in Italia dedicato alle aziende del settore abbigliamento che distribuiscono un proprio marchio attraverso franchising e retail ...Nel pomeriggio di ieri, un'operazione congiunta del commissariato di Secondigliano e del Compartimento della polizia Stradale per la Campania e Basilicata ...